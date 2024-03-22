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Уряд створив Центр авіації СБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд створив Центр авіації СБУ
Центр авіації створено за пропозицією Служби безпеки
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Установа буде виконувати задачі, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України

На засіданні уряду погодили створення Центру авіації, який діятиме при Службі безпеки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, бюджетну установу «Центр авіації Служби безпеки України» створили на пропозицію самої СБУ.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, у пояснювальній записці вказано, що ця установа буде виконувати задачі, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму. Особливо при виконанні завдань в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

Нагадаємо, Служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії.

Як повідомлялося, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. 

Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

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Теги: СБУ уряд депутат Олексій Гончаренко

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