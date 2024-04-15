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Аналог «Ланцету»: розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе

Катерина Іванова
glavcom.ua
Аналог «Ланцету»: розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
Боєприпас має зайняти ту ж нішу, що і російський «Ланцет»
фото: Андрій Єрмак

Безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів

Президенту України Володимиру Зеленському представили новий баражуючий боєприпас, який зможе завдавати удару по об’єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів. Про це повідомляє онлайн-медіа «Мілітарний».

У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і в небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині.

«Безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши, зокрема російський зенітний ракетний комплекс», – ідеться у повідомленні.

Полюючи на ворожі розвідувальні безпілотники, що наводять російські авіаційні та ракетні удари по українському тилу і на передовій, він зможе знизити ударний потенціал російських військ.

Невідомий дрон з Х-подібним фюзеляжем, квітень 2024 року
Невідомий дрон з Х-подібним фюзеляжем, квітень 2024 року
фото: Андрій Єрмак.

Боєприпас має зайняти ту ж нішу, що і російський «Ланцет», завдаючи високоточні удари по важливих одиницях бойової техніки на великій відстані від лінії фронту.

«Ланцети» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Збити цей БПЛА після того, як за наведенням «Орлана» або іншого розвіддрона він уже спрямований на ціль, дуже складно. Ймовірна вартість одного «Ланцета» – близько $35 тис.

Як і більшість безпілотників, українська розробка має електричний двигун та запускається з катапульти, що робить застосування простим для користувачів.

Новий Х-подібний фюзеляж забезпечує безпілотнику високу маневровість і можливість ураження статичних та рухомих цілей по різних траєкторіях. Зокрема він здатен заходити на ціль під прямим кутом. Для перехоплення повітряних цілей безпілотник буде оснащуватись уламковою бойовою частиною.

«Максимальна швидкість безпілотника не перевищує 180 км/год, а тому його основними жертвами можуть бути об’єкти, що рухаються повільніше 130 км/год. Фактично мова йде про російські «Орлан-10», Zala та «Ланцети», хоча теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери», - ідеться у повідомленні.

Важливим елементом нового українського ударного комплексу є дрон-ретранслятор, що працює в парі з баражуючим боєприпасом. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрона й об’єктивного контролю наслідків влучання.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети».

Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

Нагадаємо, падіння виробництва дронів-камікадзе «Ланцет» може бути пов’язано з вибухом на «Загорського оптико-механічного заводі» в Сергієвому Посаді у серпні 2023 року. 

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Теги: безпілотник Андрій Єрмак ворог перехоплення розробка

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