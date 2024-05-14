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У Херсоні пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Херсоні пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога не була оголошена у Херсоні

14 травня о 23:26 в Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряна тривога в Херсоні та області тривала з 17:23 до 17:55. Про вибухи повідомили о 23:26, коли повітряної тривоги не було.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Херсоні пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, через російські обстріли Херсонщини пошкоджено п'ять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Поранена одна людина. Про це вранці 6 травня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Триває 811 доба повномасштабного вторгнення. За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ. З початку доби противник завдав вісім авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ.

Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.  Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

Теги: Херсон тривога

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