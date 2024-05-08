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У Києві вибухи, працює ППО (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві вибухи, працює ППО (оновлено)
У Києві пролунали вибухи
фото ілюстративне

В Україні триває повітряна тривога

Близько 5:00 8 травня в Києві пролунали вибухи. У столиці працює ППО. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – написав він.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету в напрямку Києва. 

О 5:19 вибухи пролунали повторно. Близько 5:23 пролунав вибух на лівому березі міста, спрацювала ППО.

Нагадаємо, в Україні оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Також зберігалася загроза застосування БпЛА.

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні «шахеди». У Харкові та в Полтавській області було чути вибухи.

Теги: вибух тривога системи ППО

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