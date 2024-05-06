Обстріл Херсонщини: росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, є поранений

Внаслідок російської агресії поранена людина

Через російські обстріли Херсонщини пошкоджено п'ять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Поранена одна людина. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків», – написав він.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

Нагадаємо, 28 квітня у Херсонській області російські загарбники обстріляли житлові квартали і поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, АЗС, газопроводи, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти примусово виселяють жителів трьох населених пунктів лівобережжя Херсонської області. Йдеться про Голу Пристань, Кохани та Гладківка, повідомляє Центр національного спротиву.

«За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах», – йдеться у повідомленні.

Мешканців населених пунктів тимчасово розміщують на півдні Херсонської області та у Криму.

Як повідомляє Центр нацспротиву, приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.