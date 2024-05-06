Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Херсонщини: росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, є поранений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Обстріл Херсонщини: росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, є поранений
Рятувальники працюють на місці влучання російської зброї
фото Головне Управління ДСНС України у Херсонській області, Facebook

Внаслідок російської агресії поранена людина

Через російські обстріли Херсонщини пошкоджено п'ять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Поранена одна людина. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків», – написав він. 

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

Нагадаємо, 28 квітня у Херсонській області російські загарбники обстріляли житлові квартали і поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, АЗС, газопроводи, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також: Генерал-лейтенант назвав найкращий напрямок для контрнаступу ЗСУ

Раніше повідомлялося, що російські окупанти примусово виселяють жителів трьох населених пунктів лівобережжя Херсонської області. Йдеться про Голу Пристань, Кохани та Гладківка, повідомляє Центр національного спротиву.

«За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах», – йдеться у повідомленні.

Мешканців населених пунктів тимчасово розміщують на півдні Херсонської області та у Криму.

Як повідомляє Центр нацспротиву, приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

Теги: військові Херсон Херсонщина війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна сума, яку росіяни за весь час перерахували до іноземних банків, вперше перевищила 7 трлн руб – 7,14 трлн на 1 березня
Санкції працюють. Росіяни стрімко виводять гроші з країни
7 квiтня, 14:45
Іран відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії так, щоб уникнути серйозної ескалації
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
12 квiтня, 06:53
Зареєструватися в кабінеті військовозобов'язаного людина зможе за бажанням
Міноборони повідомило, чи обов'язково створювати кабінет військовозобов'язаного
12 квiтня, 14:32
Тактика Путіна, схоже, працює
Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні
12 квiтня, 18:39
На Покровському напрямку ворог намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП
Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася
13 квiтня, 10:38
Командувачем військ ОК «Захід» призначено генерала Шведюка
Командувачем військ ОК «Захід» призначено генерала Шведюка
15 квiтня, 09:50
До війни Максим Петренко працював програмістом та викладачем
Загинув, прикриваючи товаришів. Згадаймо письменника Максима Петренка
18 квiтня, 09:00
Уряд Латвії схвалив передачу ЗСУ зенітних гармат Nbs
Покращить протиповітряну оборону України. Латвія анонсувала нову допомогу
30 квiтня, 16:58
За даними британської розвідки, збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів
В Україні зросла кількість жертв серед цивільних: британська розвідка назвала причини
29 квiтня, 12:53

Події в Україні

Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Севастополь: окупанти підтоплюють баржі для захисту залишків власних суден (відео)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)
У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото)
У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото)
Обстріл Херсонщини: росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, є поранений
Обстріл Херсонщини: росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, є поранений
Росія завдала ракетно-дронового удару по об’єкту «Укренерго» на Сумщині
Росія завдала ракетно-дронового удару по об’єкту «Укренерго» на Сумщині
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
12K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
9319
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
8511
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
6763
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії
4570
Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua