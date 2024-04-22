У Києві та низці областей тривога тривала пів години
Слід негайно пройти в укриття
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрoзу застoсування балістики.
О 22:46 оголошено відбій для Києва та низки областей. Загроза зберігається для Сумської, Полтавської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Донецької областей.
Карта тривог мала такий вигляд:
Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.
Нагадаємо, триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 62 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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