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У Києві та низці областей тривога тривала пів години

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві та низці областей тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Слід негайно пройти в укриття

У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрoзу застoсування балістики.

О 22:46 оголошено відбій для Києва та низки областей. Загроза зберігається для Сумської, Полтавської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Донецької областей.

Карта тривог мала такий вигляд:

У Києві та низці областей тривога тривала пів години фото 1

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Нагадаємо, триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 62 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: тривога

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