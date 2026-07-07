Київ у топ-10 найнебезпечніших міст? Шокуючий звіт експертів The Economist

Аналітики оцінили 173 мегаполіси планети, і результати для України виявилися невтішними

Аналітичний підрозділ британського журналу The Economist оприлюднив щорічний рейтинг найкомфортніших для життя міст світу. Цьогоріч лідерство знову зберегли європейські міста, тоді як Київ через наслідки повномасштабної війни Росії опинився серед десяти найменш придатних для життя міст планети. «Главком» розповідає, які саме руйнівні чинники вплинули на вердикт експертів та чому великі світові мегаполіси також стрімко втрачають бали.

Отож, за результатами глобального дослідження, Київ опинився в десятці міст із найскладнішими умовами для життя. Українська столиця посіла 166-те місце зі 173, погіршивши свій результат порівняно з попереднім роком.

Таким чином, наразі українська столиця перебуває в компанії таких міст, як Тегеран (Іран), Тріполі (Лівія) та Лагос (Нігерія).

Якщо поглянути на динаміку, то позиції Києва змінювалися наступним чином:

2021 рік (до повномасштабного вторгнення) – помірне 117-те місце;

2022 рік – столицю України взагалі вилучали з рейтингу через початок великої війни та неможливість адекватно оцінити показники;

2023–2025 роки – місто стабільно утримувало 165-ту позицію;

2026 рік – зміщення на 166-те місце.

Всі міста, що потрапили до рейтингу, експерти оцінювали за п'ятьма ключовими критеріями:

стабільність і безпека;

рівень охорони здоров'я;

якість освіти;

стан інфраструктури;

культура та довкілля.

При цьому показник безпеки традиційно найбільше впливає на загальне місце міст, що перебувають у зоні воєнних конфліктів або політичної нестабільності.

Таким чином, погіршення позиції Києва в рейтингу пояснюється передусім постійною загрозою ракетних і дронових атак, що негативно впливають на показник стабільності та безпеки. Попри це українська столиця продовжує функціонувати, забезпечуючи роботу транспорту, медицини, освіти та критичної інфраструктури навіть в умовах повномасштабної війни. Саме російська агресія, а не рівень розвитку міста, стала визначальним чинником його нинішньої позиції у світовому рейтингу.

Світові антилідери: де жити найважче

На самому дні глобального списку жодних змін не відбулося: столиця Сирії Дамаск незмінно залишається найменш придатним для життя містом на планеті, утримуючи цей статус ще з 2013 року.

Крім того, цього разу серйозне падіння продемонстрував Близький Схід. Через постійні атаки безпілотників та хронічні загрози з боку іранського режиму, умови для життя та роботи іноземних експертів суттєво погіршилися в таких раніше популярних містах, як Маскат, Доха, Дубай та Абу-Дабі. Натомість лідером за темпами покращення якості життя став Китай, де зафіксовано стрімкий поступ завдяки масштабним внутрішнім інвестиціям у медичну галузь та крокову доступність лікарень.

Хто очолив світовий топ комфорту

А ось на вершині глобального рейтингу панує стабільність та європейський затишок. Найкомфортнішим містом планети другий рік поспіль визнано данський Копенгаген. Одразу за ним, дихаючи в спину з мінімальним відривом, розташувалися Відень (Австрія) та Мельбурн (Австралія).

До першої десятки також увійшли:

Копенгаген (Данія); Відень (Австрія); Мельбурн (Австралія); Цюрих (Швейцарія); Женева (Швейцарія); Сідней (Австралія); Осака (Японія); Окленд (Нова Зеландія); Аделаїда (Австралія); Ванкувер (Канада).

Аналітики звертають увагу, що серед лідерів лише Ванкувер представляє Північну Америку, а Токіо став одним із небагатьох мегаполісів, який зміг увійти до числа найкомфортніших великих міст світу. Великі агломерації часто втрачають бали через транспортні затори, перенаселеність і вищий рівень злочинності.

Нагадаємо, Росія останніми тижнями значно активізувала ракетні удари по Києву, однак підтримувати такий темп атак тривалий час їй буде дедалі складніше. Авіаексперт Валерій Романенко пояснив, що окупанти витрачають балістичні ракети швидше, ніж російська оборонна промисловість встигає їх виробляти. За оцінками експерта, нинішні масовані обстріли суттєво виснажують ракетний арсенал країни-агресора.