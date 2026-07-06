Атака на Київ: росіяни пошкодили будинок Олени Кравець

Донька Олени Кравець розповіла про пережите під час нічної атаки на столицю

Під час атаки на Київ у ніч на 6 липня постраждав будинок акторки та телеведучої Олени Кравець. Про це повідомила в Instagram донька зірки Марія Кравець, пише «Главком».

Марія Кравець розповіла, що під час нічного обстрілу вдома у її батьків вибило вікна. За словами дівчини, росіяни також поцілили поруч із будинком її подруги. Водночас район, де мешкає сама Марія Кравець, через атаку огорнув дим. Донька акторки також розповіла, як для неї минула ця ніч.

«У батьків вибило вікна, приліт біля будинку поруч із подругою, наш район повністю в диму, вибухи просто над головою, від яких весь будинок здригається. П'ять годин тривоги у страху і зовсім без сну», – написала Марія Кравець.

Втім, дівчина зауважила, що найголовніше для неї є те, що рідні та близькі залишилися живими. Також вона опублікувала світлину будинку, над яким небо огорнув дим. «Найголовніше всі рідні й близькі живі, але все це – абсолютна жесть. Співчуття постраждалим. Давайте триматися», — додала Кравець.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона. станом на ранок було відомо про 11 загиблих.

До слова, ДСНС опублікувала фото наслідків нічної масованої атаки Росії на Київ. У кількох районах столиці пошкоджені багатоповерхові будинки, тривають рятувальні роботи, є загиблі та десятки постраждалих.

Зазначимо, у Києві 7 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

Нагадаємо, російські терористи зруйнували будинок українського режисера Олега Чорного та його дружини, директорки кінотеатру «Ліра» Ірини Плехової під час атаки на Київ в ніч проти 2 липня. Уночі Ірина Плехова повідомила, що їй із чоловіком вдалося врятуватися, однак після влучання їхній будинок охопила пожежа.