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На столичному Подолі на місяць обмежено рух однією з вулиць

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На столичному Подолі на місяць обмежено рух однією з вулиць
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на вулиці Введенській. ілюстративне фото
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Дорожні служби ремонтуватимуть покриття на ділянці від вулиці Межигірської у напрямку вулиці Почайнинської

Через ремонтні роботи з 24 липня до 30 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Введенською, яка розташована на Подолі та пролягає від Кирилівської до Почайнинської. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

Фахівці Подільського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Межигірської у напрямку вулиці Почайнинської.

Із 24 липня до 30 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Введенською у Подільському районі (схема)
Із 24 липня до 30 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Введенською у Подільському районі (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

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Теги: Київ дороги ремонт

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