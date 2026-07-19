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Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще семеро постраждали

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще семеро постраждали
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще семеро постраждали
фото: ДСНС

Стало відомо, скількох людей вдалося вирвати з вогняної пастки та в якому стані поранені

У ніч на 19 липня під час масованого російського обстрілу Києва постраждали мирні мешканці. Про це інформує «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка і Київську міську військову адміністрацію.

За офіційними даними столичної влади та екстрених служб, у місті зафіксовано загибель однієї людини, ще семеро дістали поранення. Рятувальники ДСНС проводили екстрену евакуацію людей із палаючого багатоповерхового будинку за допомогою спецтехніки.

Найважча ситуація із постраждалими та заблокованими у вогні громадянами виникла в Солом’янському районі столиці.

Станом на 4:00 ранку ситуація із постраждалими виглядає так:

  • Загиблі: внаслідок атаки обірвалося життя однієї людини.
  • Поранені: офіційно підтверджено травмування семи мешканців столиці.
  • Госпіталізація: шістьох постраждалих із пораненнями різного ступеня тяжкості медики невідкладно доправили до лікарень міста.
  • Допомога на місці: одному цивільному громадянину кваліфіковану медичну допомогу надали безпосередньо на місці події.

Порятунок людей із палаючої п'ятиповерхівки

У Солом’янському районі уламки та влучання спричинили масштабну кризову ситуацію. Загорілася нежитлова будівля, вогонь від якої миттєво перекинувся на розташований поруч п’ятиповерховий житловий будинок.

Через сильне задимлення та вогонь на нижніх поверхах мешканці опинилися відрізаними від шляхів евакуації. Бійці ДСНС розгорнули рятувальну операцію безпосередньо з вулиці:

  • евакуацію цивільних проводили через вікна квартир;
  • для спуску заблокованих людей застосували пожежні автодрабини.

На цю хвилину з вогняної пастки вдалося успішно врятувати чотирьох мешканців будинку.

Наразі пошуково-рятувальні роботи у пошкодженому житловому масиві тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти пошкоджені квартири, аби переконатися, що всередині не залишилося людей.

Інформація щодо стану госпіталізованих та загальної кількості постраждалих у місті оновлюється в реальному часі.

Нагадаємо, ДСНС вже оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

Теги: ДСНС Київ ракетна атака смерть поранення

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