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Семирічна киянка зустріла день народження в метро під час атаки на Київ (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Семирічна киянка зустріла день народження в метро під час атаки на Київ (відео)
Під час атаки столиці кияни спускалися у метро
фото: akhmedova_hanna|Threads

Українці підтримали та привітали юну киянку в коментарях

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Під час обстрілу кияни спустилися в метро, серед яких була дівчинка, яка відзначила свій день народження в укритті. Мама іменинниці поділилася кадрами з донькою в соцмережі Threads, розповідає «Главком».

Киянка показала, як її донька зустрічає свій сьомий день народження в метрополітені. Дівчинка сидить на підлозі в метро та грає в телефоні у навушниках. Родина взяла в укриття із собою і домашнього улюбленця.

Семирічна киянка зустріла день народження в метро під час атаки на Київ (відео) фото 1
фото: akhmedova_hanna|Threads

Мати іменинниці звернулася до користувачів із проханням привітати її доньку. Також жінка зауважила, що вдома на доньку чекає святкування, проте її день народження почався в укритті через атаку Росії.

«Моя донька зустрічає свій сьомий день народження в метро. Можете її привітати! Зранку зрадіє!) А вдома чекає тортик у холодильнику… Щасливе дитинство», – написала авторка допису.

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Тож у коментарях користувачі вітали дівчинку зі святом. З’ясувалося, що цього дня чимало українців святкують день народження:

  • «Вітаннячка! Мирного неба й щасливого сміху».
  • «Моїй донечці також сьогодні сім років. Тому, як мати, я щиро хочу побажати, щоб усі побажання здійснилися. Ми не вдома, але я Вам вдячна».
Семирічна киянка зустріла день народження в метро під час атаки на Київ (відео) фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Вітаю! У нас із нею день народження в один день. Нехай росте здорова, щаслива та усміхнена!»
  • «Малеча, будь просто щаслива в цьому бентежному світі. І памʼятай, що на тебе чекає найсмачніший торт у холодильнику. Скільки б років тобі не було».
Семирічна киянка зустріла день народження в метро під час атаки на Київ (відео) фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Привітайте її з днем народження від нас усіх».
  • «Щиро вітаю Вас та Вашу донечку. Янгола-охоронця та Божої опіки».

Як повідомляв «Главком», у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

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Теги: Київ діти війна обстріл день народження ракетна атака

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