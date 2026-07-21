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Ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Справу псевдоспівробітника СБУ передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Справу псевдоспівробітника СБУ передано до суду
Псевдоправоохоронець, який ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн
фото: поліція Києва/Facebook

Аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв’язок із РФ

У Києві судитимуть псевдоправоохоронця, який ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як стало відомо «Главкому» з власних джерел у правоохоронних органах, жертвою аферистів стала 71-річна Валентина Антонюк – відома українська співачка, науковиця, докторка культурології та мати українського композитора Валерія Антонюка.

Зловмиснику інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як аферист ошукав артистку

Злочин стався у квітні 2026 року. Невідомий зателефонував артистці, представившись співробітником Служби безпеки України.

Зловмисник залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді. Для посилення тиску він надіслав їй у месенджер фіктивну повістку із необхідністю з’явитись до спецслужби.

Фейкова повістка, яку зловмисники надіслали народній артистці України
Фейкова повістка, яку зловмисники надіслали народній артистці України
фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що шляхом маніпуляцій аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв’язок із державою-агресором. Надалі ділок призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому $128 тис. та перерахувала на різні рахунки близько 400 тис. грн.

Тоді поліцейські затримали 36-річного фігуранта та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. 

Що відомо про ошукану артистку 

Валентина Антонюк – українська співачка, поетеса, прозаїк, мистецтвознавиця, вокальна педагогиня та завідувачка кафедри камерного співу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (НМАУ). Докторка культурології, авторка лінгвокультурної теорії сольного співу.

Валентина Антонюк – українська співачка, поетеса, прозаїк, мистецтвознавиця, вокальна педагогиня
Валентина Антонюк – українська співачка, поетеса, прозаїк, мистецтвознавиця, вокальна педагогиня
фото: Бібліотека Національної музичної академії України

Артистка виступала з моновиставами («Маруся Чурай», «Роксолана», «Шевченкіана») та сольними програмами в Україні та за кордоном, є постійною учасницею міжнародних музичних фестивалів. Вона також є матір'ю відомого українського композитора Валерія Антонюка.

Нагадаємо, шахраї ошукали шостого прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка майже на 7 млн грн. Двом пособникам афери вже повідомили про підозру. «Главком» розповідаа, що відомо про колишнього главу уряду та як він став жертвою зловмисників. За даними Київської міської прокуратури, шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному чоловікові підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.

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Теги: шахрайство народний артист Київ

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