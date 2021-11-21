У Києві розпочалася патріотична пам'ятна хода

Учасники тримають у руках національні стяги та прапори з написом «Революція Гідності»

На столичному Майдані Незалежності кілька тисяч людей зібралося з нагоди Дня Гідності й Свободи. Як повідомляє Укрінформ, частина людей перебуває безпосередньо біля Монумента Незалежності, а частина шикується у колону для пам'ятної ходи «Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!» Алеєю Героїв Небесної Сотні.

На чолі колони розгорнуто банер «Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають», її учасники тримають в руках національні стяги та прапори з написом «Революція Гідності».

Після ходи біля храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбудеться панахида за загиблими майданівцями та воїнами-захисниками України, запалення лампадок та покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні.

Перед початком ходи на даху ТЦ «Глобус» було запалено червоні фаєри.

Наразі обстановка спокійна, люди спілкуються між собою, грає патріотична музика, активісти вигукують гасла «Слава Україні! Героям Слава!», «Україна понад усе!» та інші.

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.

Нагадаємо, упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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