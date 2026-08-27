«Мій другий день народження». Чоловік Наталки Карпи розповів про складне поранення на фронті

27 серпня є важливим днем для Наталки Карпи та її чоловіка Євгена Тєрєхова

Чоловік української співачки Наталки Карпи, військовий Євген Тєрєхов під час служби отримав складне поранення. Цим він поділився у дописі в Instagram, пише «Главком».

Євген Тєрєхов пригадав, як у 2014 році отримав осколкове поранення. Той день розділив його життя на «до» і «після». За словами захисника, сьогодні в його тілі й досі залишається 27 уламків. «Того дня я отримав важке поранення, захищаючи Україну. 83 осколки з мого тіла видалили. 27 залишилися зі мною й досі. Для когось це просто дата. Для мене – мій другий день народження», – розповів він.

Чоловік української співачки Наталки Карпи, військовий Євген Тєрєхов стоїть на захисті України з 2014 року фото: Іnstagram/natalkakarpa

Водночас 27 серпня має й інше значення для Євгена Тєрєхова. 10 років тому в цей день він одружився з Наталкою Карпою. «Але є в цього дня й інша історія. Саме 27 серпня 2016 року ми вирішили одружитися. І сьогодні вже 10 років, як ми разом чоловік і дружина. Дивно, як одна дата може вмістити стільки всього: біль і любов, страх і віру, боротьбу і життя», – повідомив чоловік зірки.

Наталка Карпа і Євген Тєрєхов 10 років перебувають у шлюбі фото: Іnstagram/natalkakarpa

Військовий зазначив, що нині продовжує стояти на захисті країни. Він також подякував дружині за роки подружнього життя та її підтримку.

Наталка Карпа і Євген Тєрєхов мають доньку Злату фото: Іnstagram/natalkakarpa

«Я досі продовжую захищати Україну. Можливо, саме так я й намагаюся щороку зробити цей день трохи світлішим. 27 серпня – мій другий день народження і день народження нашої сім’ї Дякую тобі за ці 10 років. За те, що була поруч тоді, коли було найважче, і залишаєшся поруч сьогодні10 років разом. І попереду – ще багато життя», – резюмував Тєрєхов.

Наталка Карпа і Євген Тєрєхов святкують річницю весілля фото: Іnstagram/natalkakarpa

Нагадаємо, співачка Наталка Карпа розповідала про проблеми із чоловіком-військовим Євгеном Тереховим, який воює з 2014 року. Вона також порадила дружинам військовиз виявляти терплячість та розуміння щодо своїх коханих, які тільки-но повернулися з фронту та не розпитувати, а просто звертати увагу на нюанси поведінки та самопочуття.