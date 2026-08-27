«Мій другий день народження». Чоловік Наталки Карпи розповів про складне поранення на фронті
27 серпня є важливим днем для Наталки Карпи та її чоловіка Євгена Тєрєхова
Чоловік української співачки Наталки Карпи, військовий Євген Тєрєхов під час служби отримав складне поранення. Цим він поділився у дописі в Instagram, пише «Главком».
Євген Тєрєхов пригадав, як у 2014 році отримав осколкове поранення. Той день розділив його життя на «до» і «після». За словами захисника, сьогодні в його тілі й досі залишається 27 уламків. «Того дня я отримав важке поранення, захищаючи Україну. 83 осколки з мого тіла видалили. 27 залишилися зі мною й досі. Для когось це просто дата. Для мене – мій другий день народження», – розповів він.
Водночас 27 серпня має й інше значення для Євгена Тєрєхова. 10 років тому в цей день він одружився з Наталкою Карпою. «Але є в цього дня й інша історія. Саме 27 серпня 2016 року ми вирішили одружитися. І сьогодні вже 10 років, як ми разом чоловік і дружина. Дивно, як одна дата може вмістити стільки всього: біль і любов, страх і віру, боротьбу і життя», – повідомив чоловік зірки.
Військовий зазначив, що нині продовжує стояти на захисті країни. Він також подякував дружині за роки подружнього життя та її підтримку.
«Я досі продовжую захищати Україну. Можливо, саме так я й намагаюся щороку зробити цей день трохи світлішим. 27 серпня – мій другий день народження і день народження нашої сім’ї Дякую тобі за ці 10 років. За те, що була поруч тоді, коли було найважче, і залишаєшся поруч сьогодні10 років разом. І попереду – ще багато життя», – резюмував Тєрєхов.
Нагадаємо, співачка Наталка Карпа розповідала про проблеми із чоловіком-військовим Євгеном Тереховим, який воює з 2014 року. Вона також порадила дружинам військовиз виявляти терплячість та розуміння щодо своїх коханих, які тільки-но повернулися з фронту та не розпитувати, а просто звертати увагу на нюанси поведінки та самопочуття.
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