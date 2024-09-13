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У Києві повітряна тривога тривала менше п'яти хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала менше п'яти хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:57 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики. О 22:01 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

У Києві повітряна тривога тривала менше п'яти хвилин фото 1

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вважає, що у 2025 році вдасться запустити міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі.

До слова, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.

Чиновники побоюються, що може збільшитися кількість диверсій та кібератак на країни НАТО. Інший же анонімний співрозмовник повідомив, що Росія може навіть наважитися завдати ударів по американських військах – прямих чи непрямих. Наприклад, атакувати їх на Близькому Сході чи в інших регіонах.

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Теги: тривога

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