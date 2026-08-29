Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошено повторну повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошено повторну повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України вночі 29 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників.  

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.  

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1647-й день повномасштабної війни

Теги: населення тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 23:27
Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
11 серпня, 00:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 10:52
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ять хвилин
18 серпня, 01:19
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
4 серпня, 21:07
Восьма за день повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Восьма за день повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
18 серпня, 17:46
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 17:04
У Києві чутно вибухи, працює ППО
20 серпня, 17:15
Скупчення людей біля Центрального вокзалу у Києві 27 серпня 2026 року. Тривоги у столиці лунали майже весь день
«Шахеди падають, а тисяча людей на вулиці»: мережа вибухнула через ситуацію на столичному вокзалі
Вчора, 10:24

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повторну повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повторну повітряну тривогу
Київ і область другу добу поспіль атакують російські дрони: наслідки
Київ і область другу добу поспіль атакують російські дрони: наслідки
Повторна тривога в столиці тривала 8 хвилин
Повторна тривога в столиці тривала 8 хвилин
На Київщині після атаки постраждали шестеро людей, евакуйовано 165
На Київщині після атаки постраждали шестеро людей, евакуйовано 165
На Київщині після детонації постраждали люди: прокуратура почала розслідування
На Київщині після детонації постраждали люди: прокуратура почала розслідування
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua