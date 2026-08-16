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У Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Влада наразі не повідомляла про наслідки атаки

У неділю, 16 серпня, у Києві вчетверте за добу оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування російських реактивних безпілотників. Про це інформує «Главком».

Військові спочатку зафіксували групи реактивних БпЛА на Чернігівщині. Безпілотники рухалися повз Славутич і Козелець у напрямку Київської області.

Згодом військові попередили, що реактивні безпілотники продовжують рух зі сходу та півночі курсом на Київ і Бровари.

Близько 9:50 у столиці пролунали вибухи. Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракету, що летить у бік Києва. Інформації про наслідки удару наразі немає.

О 10:07 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1635-й день повномасштабної війни

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Теги: Київ тривога Повітряні сили ЗСУ

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