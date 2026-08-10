Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів

У торговому залі розмістили оголошення про тимчасові затримки з постачанням товарів

У київських магазинах мережі від вихідних відчувається частковий дефіцит

Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 5 серпня було пошкоджено два розподільчі центри мережі «Сільпо» (Fozzy Group). Через це в супермаркетах Києва та інших регіонів тривають тимчасові затримки з постачанням окремих категорій товарів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Які товари відсутні у мережі

У київських магазинах мережі від вихідних відчувається частковий дефіцит. Найбільше це помітно у відділах свіжих овочів та фруктів. Зокрема, на полицях суттєво зменшився асортимент сезонних персиків, нектаринів, цитрусових та томатів. Натомість огірки вже завезли у достатній кількості та свіжі.

Майже порожні овочеві ряди у «Сільпо» на Оболоні фото: glavcom.ua

На полицях, де зазвичай лежали гори томатів, зараз майже порожньо фото: glavcom.ua

Стелажі у відділі фруктів теж майже порожні фото: glavcom.ua

У магазині відсутні цитрусові фото: glavcom.ua

Огірки вже з'явилися на полицях фото: glavcom.ua

Тимчасово відсутні у продажу й курячі яйця. Щоб порожні стелажі не лякали відвідувачів, їх заповнюють іншими наявними позиціями.

Стелаж, де зазвичай розміщувалися упаковки з яйцями фото: glavcom.ua

У молочному відділі обсяги товарів також зменшилися, проте весь базовий асортимент залишається в наявності.

На місці порожніх позицій у торговельних залах з'явилися звернення до покупців: «Любі гості! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо. Не вперше. Впораємося».

Звернення до покупців на порожній полиці фото: glavcom.ua

Як реагують працівники та покупці

Персонал супермаркетів працює у штатному режимі, вивозячи наявний товар із підсобних приміщень, та терпляче пояснює людям причини відсутності окремих продуктів.

Відвідувачі поводяться спокійно та з розумінням: ажіотажу, панічних закупівель чи переповнених візків на касах у столиці не спостерігається. Логістична служба мережі вже працює над відновленням щоденних постачань.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів.