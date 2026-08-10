Головна Київ Новини
search button user button menu button

Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
У торговому залі розмістили оголошення про тимчасові затримки з постачанням товарів
фото: glavcom.ua

У київських магазинах мережі від вихідних відчувається частковий дефіцит

Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 5 серпня було пошкоджено два розподільчі центри мережі «Сільпо» (Fozzy Group). Через це в супермаркетах Києва та інших регіонів тривають тимчасові затримки з постачанням окремих категорій товарів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Які товари відсутні у мережі

У київських магазинах мережі від вихідних відчувається частковий дефіцит. Найбільше це помітно у відділах свіжих овочів та фруктів. Зокрема, на полицях суттєво зменшився асортимент сезонних персиків, нектаринів, цитрусових та томатів. Натомість огірки вже завезли у достатній кількості та свіжі.

Майже порожні овочеві ряди у «Сільпо» на Оболоні
Майже порожні овочеві ряди у «Сільпо» на Оболоні
фото: glavcom.ua
На полицях, де зазвичай лежали гори томатів, зараз майже порожньо
На полицях, де зазвичай лежали гори томатів, зараз майже порожньо
фото: glavcom.ua
Стелажі у відділі фруктів теж майже порожні
Стелажі у відділі фруктів теж майже порожні
фото: glavcom.ua
У магазині відсутні цитрусові
У магазині відсутні цитрусові
фото: glavcom.ua
Огірки вже з'явилися на полицях
Огірки вже з'явилися на полицях
фото: glavcom.ua

Тимчасово відсутні у продажу й курячі яйця. Щоб порожні стелажі не лякали відвідувачів, їх заповнюють іншими наявними позиціями.

Стелаж, де зазвичай розміщувалися упаковки з яйцями
Стелаж, де зазвичай розміщувалися упаковки з яйцями
фото: glavcom.ua

У молочному відділі обсяги товарів також зменшилися, проте весь базовий асортимент залишається в наявності.

На місці порожніх позицій у торговельних залах з'явилися звернення до покупців: «Любі гості! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо. Не вперше. Впораємося».

Звернення до покупців на порожній полиці
Звернення до покупців на порожній полиці
фото: glavcom.ua

Як реагують працівники та покупці

Персонал супермаркетів працює у штатному режимі, вивозячи наявний товар із підсобних приміщень, та терпляче пояснює людям причини відсутності окремих продуктів.

Відвідувачі поводяться спокійно та з розумінням: ажіотажу, панічних закупівель чи переповнених візків на касах у столиці не спостерігається. Логістична служба мережі вже працює над відновленням щоденних постачань.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів.  

Теги: обстріл Сільпо продукти супермаркет Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад
У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
14 липня, 10:33
Молочна галузь працює в умовах зростання витрат
Польща тисне ціною, українські фермери у збитках: прогноз цін на молочні продукти
17 липня, 15:27
Росіяни знищили за ніч всі АЗС в Опішнянській громаді
Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад (фото)
Вчора, 09:47
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по Одесі
Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів і ракети: скільки вдалося збити
9 серпня, 08:36
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
14 липня, 00:48
Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026
14 липня, 22:25
Одним із найкращих результатів похвалився Технічний ліцей НТУУ КПІ
Де навчають на 200 балів. Топ шкіл Києва за результатами НМТ-2026
4 серпня, 15:39
Рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені масованою комбінованою атакою РФ
Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»
5 серпня, 12:33
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Зняття з обліку та бронь за $6 тис.: підозру отримав 23-річний киянин
6 серпня, 16:40

Новини

Київщина готує нові правила безпеки для АЗС
Київщина готує нові правила безпеки для АЗС
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
«Іншого коридору немає». Влада пояснила вирубку дерев під тепломережу на Теремках
«Іншого коридору немає». Влада пояснила вирубку дерев під тепломережу на Теремках
Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру
Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками
У Сквирі рейсовий автобус збив жінку на зупинці
У Сквирі рейсовий автобус збив жінку на зупинці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua