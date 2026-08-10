Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
У київських магазинах мережі від вихідних відчувається частковий дефіцит
Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 5 серпня було пошкоджено два розподільчі центри мережі «Сільпо» (Fozzy Group). Через це в супермаркетах Києва та інших регіонів тривають тимчасові затримки з постачанням окремих категорій товарів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Які товари відсутні у мережі
У київських магазинах мережі від вихідних відчувається частковий дефіцит. Найбільше це помітно у відділах свіжих овочів та фруктів. Зокрема, на полицях суттєво зменшився асортимент сезонних персиків, нектаринів, цитрусових та томатів. Натомість огірки вже завезли у достатній кількості та свіжі.
Тимчасово відсутні у продажу й курячі яйця. Щоб порожні стелажі не лякали відвідувачів, їх заповнюють іншими наявними позиціями.
У молочному відділі обсяги товарів також зменшилися, проте весь базовий асортимент залишається в наявності.
На місці порожніх позицій у торговельних залах з'явилися звернення до покупців: «Любі гості! Через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру деякі товари потребують більше часу на доставку. Ми все привеземо. Не вперше. Впораємося».
Як реагують працівники та покупці
Персонал супермаркетів працює у штатному режимі, вивозячи наявний товар із підсобних приміщень, та терпляче пояснює людям причини відсутності окремих продуктів.
Відвідувачі поводяться спокійно та з розумінням: ажіотажу, панічних закупівель чи переповнених візків на касах у столиці не спостерігається. Логістична служба мережі вже працює над відновленням щоденних постачань.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів.
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