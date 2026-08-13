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Валідатори у маршрутках Києва: влада відповіла, коли чекати змін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Валідатори у маршрутках Києва: влада відповіла, коли чекати змін
Столичні приватні маршрутки поки ще не обладнані терміналами й не підключені до міської Автоматизованої системи обліку оплати проїзду
фото: poltava.to

Столична влада запевняє, що курс на повну цифровізацію та відмову від готівкових розрахунків у міському транспорті залишається незмінним

У приватних маршрутних таксі Києва безготівкову оплату запровадять не пізніше ніж через дев'ять місяців після закінчення воєнного стану. Наразі міська влада та перевізники лише шукають технічні рішення та механізми співпраці з банками для запуску цієї системи. Про це у відповіді на запит видання hromadske повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Зараз столичні приватні маршрутки не обладнані терміналами й не підключені до міської Автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП).

Перевізники вивчають можливості реалізації проєкту, варіанти обладнання та ведуть переговори з фінансовими й банківськими установами.

У КМДА наголошують, що курс на повну цифровізацію та відмову від готівкових розрахунків у міському транспорті залишається незмінним.

Тим часом на сайті Київради триває збір підписів під петицією з вимогою зобов'язати приватних перевізників столиці обладнати рухомий склад валідаторами для оплати проїзду картками та за допомогою NFC.. Петиція вже набрала 1903 голоси, до завершення збору підписів лишилося 22 дні.

Нагадаємо, з 1 серпня приватні перевізники столиці підняли вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень. 

Із 1 серпня у Києві введено новий QR-квиток за 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями та фунікулером протягом 90 хвилин після першої валідації. Чинні тарифи на разові поїздки в комунальному транспорті столиці наразі становлять 30 грн.

Як повідомлялося, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.

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Теги: Київ громадський транспорт місцева влада петиція

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