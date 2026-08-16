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Росія вдарила по Україні «Оніксами», балістикою та понад сотнею дронів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила по Україні «Оніксами», балістикою та понад сотнею дронів
Наслідки російської атаки на столицю у ніч на 16 серпня
фото: ДСНС Києва

Основними напрямками російської атаки стали Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина

У ніч на 16 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та 106 безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки російські війська застосували протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/KN-23, а також керовані авіаційні ракети Х-59/69. Балістику противник запускав із Курської, Брянської та Воронезької областей РФ. Керовані авіаційні ракети летіли з повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області та Білгородської області РФ.

Крім того, ворог запустив 106 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Пуски здійснювалися з районів Курська, Міллерового, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Основними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 російських безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Ще у трьох місцях впали уламки збитих цілей.

Як працювала ППО під час атаки 16 серпня
Як працювала ППО під час атаки 16 серпня
ілюстрація: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 8:00 атака тривала – у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у кількох районах Києва сталися пожежі, зафіксовано влучання та пошкодження будівель. Найбільше наслідків – в Оболонському районі столиці. На території одного з ринків спалахнула масштабна пожежа. В іншому місці вибухова хвиля частково пошкодила будівлю, однак займання не виникло.

Також повідомлялося про влучання у нежитлову споруду. У Голосіївському районі вогонь охопив територію нежитлової будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу. Станом на 08:29 відомо вже про трьох постраждалих унаслідок російського удару по столиці.

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Теги: Київ військові Дніпропетровщина Полтавщина ракета російська ракета балістичні ракети Повітряні сили ЗСУ

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