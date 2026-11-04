У Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція: деблоковано 31 загиблого, 59 людей зникли безвісти

За попередніми оцінками влади, під завалами можуть залишатися ще 38 людей

У Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

«З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого. Наразі встановлено особи 12 людей. Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Частина з них, імовірно буде упізнана серед уже знайдених», – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками влади, під завалами можуть залишатися ще 38 людей.

«2 листопада ворог прицільно ударив ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. На місці ударів продовжується пошуково-рятувальна операція», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».