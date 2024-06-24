ЗСУ атакували Крим: місцева «влада» запровадила режим надзвичайної ситуації

У неділю ввечері в тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

«Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про надзвичайну ситуацію в місті у зв'язку з подіями на пляжі Учкуєвка. Чим це обернеться для севастопольців, поки незрозуміло», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів.

За інформацією Telegram-каналу «Кримський вітер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Пожежа у військовій частині по близу Євпаторії pic.twitter.com/0dsfmFkH3u — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024

О 22:03 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. Після цього він оголосив її відбій. Вона тривала 10 хвилин.