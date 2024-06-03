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Російські загарбники нарощують бонові загородження уздовж Керченського мосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські загарбники нарощують бонові загородження уздовж Керченського мосту
Окупанти продовжують встановили секції загороджень для захисту Керченського мосту
фото: Telegram/Крымский ветер

Росіяни намагаються врятувати Керченський міст від українських морських дронів

У тимчасово окупованому Криму уздовж Керченського мосту уже встановлено 10 бонових загороджень. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

«Уздовж Керченського мосту продовжують встановлювати бонові загородження з барж, яких уже десять. Позавчора їх було дев'ять», – йдеться у повідомленні.

Уздовж Керченського мосту окупанти продовжують встановлювати бонові загородження з барж
Уздовж Керченського мосту окупанти продовжують встановлювати бонові загородження з барж
фото: Telegram/Крымский ветер

Як повідомлялося, російські війська встановили сім секцій загороджень для захисту Керченського мосту у тимчасово окупованому Криму. Загородження складається з невеликих барж.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

До слова, Служба безпеки за допомогою дронів уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ». Його вартість становить близько $100 млн.

Зазначимо, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.

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Теги: Крим окупанти Кримський міст

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