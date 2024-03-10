ЗСУ повідомили, скільки кораблів окупанти тримають у Криму

У Криму перебувають кораблі, яким не знайшлося місця у пунктах базування в Росії

Росіяни вже шість діб не виводять судна в акваторію Чорного моря

Російські війська у тимчасово окупованому Криму тримають мінімальну кількість кораблів. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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«Вони звели цю кількість до мінімуму. Там перебувають здебільшого ті одиниці, яким не знайшлося місця у пунктах базування Новоросійська, Сочі, Туапсе», – розповів речник.

Він додав, що в Криму війська РФ ремонтують 15 кораблів Чорноморського флоту, що зазнали пошкоджень унаслідок атак ЗСУ.

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«Можу сказати точну кількість одиниць – 15 кораблів перебувають в ремонті. І так, вони вимушені ремонтувати їх у Криму на відповідних заводах. Звісно, вони розуміють небезпеку, проте не мають іншого вибору», – зазначив Плетенчук.

За його словами, від дня затоплення українськими морськими дронами-камікадзе ворожого патрульного корабля «Сергей Котов» росіяни вже шість діб не виводять судна в акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук зазначив, що Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі.

Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.

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Як повідомлялося, у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов».

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.