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Ексглава ЦРУ спрогнозував потужний контрнаступ України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ексглава ЦРУ спрогнозував потужний контрнаступ України
Девід Петреус
фото: U.S. Department of Defense

На думку ексдиректора ЦРУ, Сили оборони працюватимуть злагоджено і комплексно

Український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту. Таку думку висловив американський генерал та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, повідомляє The Guardian.

На його переконання, Сили оборони працюватимуть злагоджено і комплексно, виконуючи різні завдання. Серед них – розмінування, прориви, протиповітряна оборона для захисту військ. Також українські захисники застосовуватимуть засоби радіоелектронної боротьби, налагоджуватимуть логістику та працюватимуть за підтримки артилерії та мінометів.

«Я думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції», – вважає Петреус.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу

Як повідомлялося, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. 

Раніше Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити перейти до оборони.

До слова, українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом

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Теги: контрнаступ ЗСУ ЦРУ

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