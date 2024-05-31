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Україна повернула тіла 212 загиблих воїнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повернула тіла 212 загиблих воїнів
Після ідентифікації тіла наших оборонців будуть передані їхнім рідним для гідного поховання
фото з відкритих джерел

В Україну вдалося повернути тіла загиблих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків та окупованих територій

За результатами репатріаційних заходів Україні вдалося повернули тіла 212 полеглих оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, Росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників.

Як повідомлялося, Україна за результатами репатріаційних заходів змогла наприкінці квітня повернути тіла 140 полеглих військових.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.

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Теги: військові смерть обмін

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