Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)

Вбитій мовознавиці 29 квітня мало б виповнитися 62 роки

У Львові відбулись пам'ятні заходи з нагоди 62-ї річниці від дня народження вбитої мовознавиці й громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Розпочались пам’ятні заходи з поминальної служби у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля на Личаківському кладовищі відбулася спільна молитва та покладання квітів на могилі мовознавці.

фото: «Говорить Великий Львів»

Віддати шану Ірині Фаріон прийшли її рідні та близькі, друзі, представники міської влади, громадські діячі та жителі міста. Згадуючи свою маму, її донька Софія Особа розповіла, що мовознавиця ціною свого життя довела наскільки важливою є мова для українців.

«Перш за все, ти для мене – мама. Але коли я підросла, я зрозуміла, що моя мама – це велична українка. Ірина Фаріон, яка ціною свого життя, своїх праць довела найцінніше. Що мова – це є дім, і мова – це є зброя. Моя мама – це найцінніше, що в мене є. Зараз вона на небі оберігає нас, дає силу творити і боротися за справедливе покарання для вбивці», – сказала вона.

6 фото На весь екран









фото: «Укрінформ»

Продовжились пам'ятні заходи відкриттям у Львівській політехніці виставки плакатів «Мальована мова» та висаджуванням пам’ятного дерева на місці вбивства Фаріон.

Нагадаємо, 29 квітня 1964 року народилася українська політична та громадська діячка, мовознавиця, професорка та народна депутатка Ірина Фаріон. Донька загиблої мовознавиці Софія Особа привітала свою матір з днем народження. Жінка поділилася особистим та звернулася до своєї покійної мами.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вулиці Масарика у Львові.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.