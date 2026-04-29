Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вшанувати Ірину Фаріон прийшли її рідні, друзі, представники влади, громадські діячі та мешканці міста
фото: «Укрінформ»

Вбитій мовознавиці 29 квітня мало б виповнитися 62 роки

У Львові відбулись пам'ятні заходи з нагоди 62-ї річниці від дня народження вбитої мовознавиці й громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Розпочались пам’ятні заходи з поминальної служби у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля на Личаківському кладовищі відбулася спільна молитва та покладання квітів на могилі мовознавці.

фото: «Говорить Великий Львів»

Віддати шану Ірині Фаріон прийшли її рідні та близькі, друзі, представники міської влади, громадські діячі та жителі міста. Згадуючи свою маму, її донька Софія Особа розповіла, що мовознавиця ціною свого життя довела наскільки важливою є мова для українців.

«Перш за все, ти для мене – мама. Але коли я підросла, я зрозуміла, що моя мама – це велична українка. Ірина Фаріон, яка ціною свого життя, своїх праць довела найцінніше. Що мова – це є дім, і мова – це є зброя. Моя мама – це найцінніше, що в мене є. Зараз вона на небі оберігає нас, дає силу творити і боротися за справедливе покарання для вбивці», – сказала вона.

6 фото
На весь екран
На Личаківському кладовищі відбулася спільна молитва та покладання квітів на могилі мовознавці
фото: «Укрінформ»

Продовжились пам'ятні заходи відкриттям у Львівській політехніці виставки плакатів «Мальована мова» та висаджуванням пам’ятного дерева на місці вбивства Фаріон.

Нагадаємо, 29 квітня 1964 року народилася українська політична та громадська діячка, мовознавиця, професорка та народна депутатка Ірина Фаріон. Донька загиблої мовознавиці Софія Особа привітала свою матір з днем народження. Жінка поділилася особистим та звернулася до своєї покійної мами. 

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вулиці Масарика у Львові.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Теги: Ірина Фаріон Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua