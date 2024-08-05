Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіла, що син захоплювався Бандерою

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіла, що затримання її сина є «політичною грою»

Олена Зінченко вважає «політичною грою» те, що саме її син є підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Олена Зінченка вважає, що її син не скоював злочин. Вона також додала, що хлопець захоплював Степаном Бандерою. Про це вона розповіла в коментарі Еспресо.

«Він не винен. По-перше, немає ніяких доказів. По-друге, як мати я знаю, що він не винен», – заявила Олена Зінченко.

Мати В’ячеслава Зінченка додала, що її син захоплювався Степаном Бандерою.

«У нього є навіть така футболка з капюшоном, і там пише «Мій герой Степан Бандера»», – сказала мати підозрюваного.

Журналісти запитали Олену Зінченко, чому саме її син є підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон, на що вона відповіла, що це, ймовірно, «якась політична гра».

Також батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Федір Зінченко не вірить у те, що його син В’ячеслав скоїв цей злочин.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фігуранта триматимуть під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня.

Раніше, 26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. Адвокат В’ячеслава Зінченка планував подавати апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.