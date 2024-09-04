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У Києві пролунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
Біля Києва працює ППО
фото з відкритих джерел

На підступах до Києва працює ППО

У столиці після оголошення сигналу повітряної тривоги було чути вибухи. Перший вибух пролунав о 2:56. Про це повідомляє Суспільне. У КМВА повідомили, що біля Києва працює ППО.

«Загроза ударних БпЛА для столиці. На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Влада просить не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини.

До слова, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри  це, вона працювала у звичному режимі

Теги: вибух Київ

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