У Києві пролунали вибухи

На підступах до Києва працює ППО

У столиці після оголошення сигналу повітряної тривоги було чути вибухи. Перший вибух пролунав о 2:56. Про це повідомляє Суспільне. У КМВА повідомили, що біля Києва працює ППО.

«Загроза ударних БпЛА для столиці. На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Влада просить не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини.

До слова, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри це, вона працювала у звичному режимі