У Києві пролунали вибухи
На підступах до Києва працює ППО
У столиці після оголошення сигналу повітряної тривоги було чути вибухи. Перший вибух пролунав о 2:56. Про це повідомляє Суспільне. У КМВА повідомили, що біля Києва працює ППО.
«Загроза ударних БпЛА для столиці. На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.
Влада просить не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Нагадаємо, у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини.
До слова, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри це, вона працювала у звичному режимі
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