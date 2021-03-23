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    У Львові поліклініку віддали під ковід-шпиталь: люди перекрили дорогу (фото)

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    Львів'яни перекрили дорогу перед поворотом до Лікарні швидкої допомоги - У Львові поліклініку віддали під ковід-шпиталь: люди перекрили дорогу (фото)
    Львів'яни перекрили дорогу перед поворотом до Лікарні швидкої допомоги
    Фото: Варта-1

    Львів'яни не вірять, що заходи тимчасові і поліклініку їм повернуть

    Сьогодні, 23 березня, львів’яни перекрили дорогу на вулиці Мазепи, перед поворотом до Лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє «Варта-1».

    Протестувальники зібрались близько 14:30. Біля самої поліклініки відбулася зустріч медпрацівників, сімейних лікарів із першим заступником міського голови Андрієм Москаленком. Після зустрічі частина мешканців-протестувальників почала перекривати дорогу.

    Люди кажуть, що поліклініку закривають, а приміщення, куди натомість переводять сімейних лікарів, непридатні для прийому мешканців. Також люди переживають, що їхню поліклініку передають на баланс Лікарні швидкої допомоги й не вірять, що такі заходи будуть тимчасовими і що приміщення їм повернуть.

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    У Львові поліклініку віддали під ковід-шпиталь: люди перекрили дорогу (фото)
    У Львові поліклініку віддали під ковід-шпиталь: люди перекрили дорогу (фото)
    У Львові поліклініку віддали під ковід-шпиталь: люди перекрили дорогу (фото)

    Медики не проти розгортання ліжок для хворих, але хочуть юридичний документ-підтвердження, що їм повернуть приміщення, які зараз задіюють під шпиталь.

    Москаленко пояснив, що поліклініка на вулиці Мазепи, 25 залишиться комунальною міською поліклінікою.

    Рішення про переведення на баланс приміщень зроблено, щоб Лікарня швидкої допомоги, на базі якої розгортають тимчасовий шпиталь, юридично мала змогу розпочати роботи та могла підводити кисень, готувати палати.

    Нагадаємо, у Львові розгортають два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.

    Із 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць в Центрі легеневого здоров'я. В медцентрі зазначили, що до них надходять пацієнти з тяжкими і середньої тяжкості пневмонії.

    У лікарнях Львова бракує лікарів: мер просить зголошуватись добровольців.

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    Теги: Львів протест лікарня епідемія поліклініка коронавірус
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