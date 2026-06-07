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Російський дрон атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Російський дрон атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
Станом на ранок неділі радіаційний стан на всьому майданчику залишається в межах норми
фото: Енергоатом

Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано

У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, Російська Федерація вчинила черговий акт відвертого ядерного тероризму, поставивши під загрозу радіаційну безпеку Східної Європи. Ворожий БпЛА атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЕК «Енергоатом».

Попри спробу ворога спровокувати масштабну екологічну катастрофу, завдяки захисним спорудам та оперативним діям екстрених служб ситуацію вдалося повністю втримати під контролем. Удар припав на одну з допоміжних технологічних споруд об'єкта, де на момент атаки не було небезпечних матеріалів.

За офіційними даними оператора українських атомних станцій, приліт ворожого БпЛА по об'єкту ядерної інфраструктури зафіксовано о 02:10 ночі. Внаслідок вибуху бойової частини дрона на території майданчика сховища виникла пожежа.

Осередок займання площею близько 40 кв. м. оперативно прибули ліквідовувати спеціалізовані підрозділи рятувальників. Завдяки чітким та злагодженим діям вогнеборців, пожежу вдалося оперативно локалізувати та повністю ліквідувати в найкоротші терміни, запобігши поширенню вогню на сусідні критичні об'єкти.

Вибуховою хвилею та уламками було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Керівництво компанії поспішило заспокоїти громадськість щодо найважливішого безпекового нюансу.

В ураженій будівлі приймання контейнерів безпосередньо відпрацьоване ядерне паливо на момент атаки не зберігалося. Ураження контейнерів із високорадіоактивними речовинами не відбулося.

Також повідомляється, що внаслідок нічного інциденту ніхто з працівників та чергової зміни підприємства не постраждав. Персонал станції діяв чітко за інструкціями на випадок повітряної загрози.

В «Енергоатомі» офіційно наголошують, що станом на ранок неділі радіаційний стан на всьому майданчику ЦСВЯП, а також на прилеглій території залишається в межах норми. Жодних витоків чи підвищення рівня випромінювання датчики автоматизованої системи моніторингу не зафіксували.

«Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей», - повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Наразі НАЕК «Енергоатом» продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.

Нагадаємо, поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності тимчасове локальне припинення вогню, організоване МАГАТЕ. Воно дозволить провести критично важливий ремонт лінії електропередач, від якої залежить безпечна робота найбільшої атомної станції Європи.

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Теги: Енергоатом безпілотник ядерне паливо

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