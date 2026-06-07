Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару

На Чонгарі безпілотники пошкодили стратегічний міст на адмінмежі з Кримом

У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

Внаслідок успішної атаки ударних безпілотних літальних апаратів було суттєво пошкоджено мостове полотно одного з ключових шляхопроводів, який російські загарбники використовують для забезпечення свого південного угруповання військ. Рух транспорту цією важливою логістичною артерією наразі повністю заблоковано.

фото: соцмережі

Російська окупаційна адміністрація була змушена офіційно визнати факт успішного ураження інфраструктурного об'єкта та терміново перенаправити потоки транспорту на інші пункти пропуску.

Вибухи спричинили часткове руйнування конструкцій та утворення наскрізних вирв у дорожньому покритті, що унеможливлює безпечний проїзд як цивільного, так і важкого військового транспорту.

фото: соцмережі

Успішне ураження мосту поспіхом підтвердив губернатор окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. Колаборант опублікував звернення, у якому закликав водіїв утриматися від поїздок цим маршрутом через високу небезпеку та закриття митних постів.

Рух через автомобільний пункт пропуску (АПП) «Джанкой» тимчасово та повністю перекрито. Окупанти пропонують здійснювати об'їзд автотранспорту через інші західні ворота півострова – АПП «Армянськ» та АПП «Перекоп». Такий маршрут суттєво збільшує відстань та час для пересування ворожої техніки на 130 км.

Про точні терміни відновлення стабільного автомобільного сполучення через Чонгарський міст представники загарбників не повідомляють, зазначаючи, що інформацію буде надано додатково після детальної експертизи тримальних конструкцій.

Чонгарські мости мають стратегічне значення для російської армії. Саме через цей вузол проходить найкоротший та найзручніший сухопутний маршрут із тимчасово окупованого Криму в напрямку Мелітополя та південного фронту загалом. Цим шляхом ворог регулярно перекидає важку бронетехніку, боєприпаси та особовий склад для ведення бойових дій.

Нагадаємо, російські терористи атакували ударними безпілотниками АЗС на Херсонщині. Через ворожий удар загинула одна людина, ще 11 постраждали.