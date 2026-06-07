Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару
Чонгарські мости мають стратегічне значення для російської армії
фото з відкритих джерел

На Чонгарі безпілотники пошкодили стратегічний міст на адмінмежі з Кримом

У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

Внаслідок успішної атаки ударних безпілотних літальних апаратів було суттєво пошкоджено мостове полотно одного з ключових шляхопроводів, який російські загарбники використовують для забезпечення свого південного угруповання військ. Рух транспорту цією важливою логістичною артерією наразі повністю заблоковано.

Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару фото 1
фото: соцмережі

Російська окупаційна адміністрація була змушена офіційно визнати факт успішного ураження інфраструктурного об'єкта та терміново перенаправити потоки транспорту на інші пункти пропуску.

Вибухи спричинили часткове руйнування конструкцій та утворення наскрізних вирв у дорожньому покритті, що унеможливлює безпечний проїзд як цивільного, так і важкого військового транспорту.

Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару фото 2
фото: соцмережі

Успішне ураження мосту поспіхом підтвердив губернатор окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. Колаборант опублікував звернення, у якому закликав водіїв утриматися від поїздок цим маршрутом через високу небезпеку та закриття митних постів.

Рух через автомобільний пункт пропуску (АПП) «Джанкой» тимчасово та повністю перекрито. Окупанти пропонують здійснювати об'їзд автотранспорту через інші західні ворота півострова – АПП «Армянськ» та АПП «Перекоп». Такий маршрут суттєво збільшує відстань та час для пересування ворожої техніки на 130 км.

Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару фото 3

Про точні терміни відновлення стабільного автомобільного сполучення через Чонгарський міст представники загарбників не повідомляють, зазначаючи, що інформацію буде надано додатково після детальної експертизи тримальних конструкцій.

Чонгарські мости мають стратегічне значення для російської армії. Саме через цей вузол проходить найкоротший та найзручніший сухопутний маршрут із тимчасово окупованого Криму в напрямку Мелітополя та південного фронту загалом. Цим шляхом ворог регулярно перекидає важку бронетехніку, боєприпаси та особовий склад для ведення бойових дій.

Нагадаємо, російські терористи атакували ударними безпілотниками АЗС на Херсонщині. Через ворожий удар загинула одна людина, ще 11 постраждали.

Читайте також:

Теги: Крим Володимир Сальдо окупанти Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повністю зупинити будь-яку наземну логістику росіян – цілком реалістична задача
Від Маріуполя до Криму. Як українські дрони беруть під контроль логістику РФ
12 травня, 15:55
Нині триває 1535-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
8 травня, 08:35
До «муніципального» фонду потрапляє передусім майно людей, які виїхали з окупації, не отримали російські документи або фізично не можуть повернутися до міста
У Маріуполі окупанти за день привласнили майже 900 квартир
8 травня, 23:10
Ситуація на фронті 11 травня
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
11 травня, 22:20
Ситуація на фронті 12 травня
Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу
12 травня, 22:29
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
20 травня, 16:49
Ситуація на фронті 24 травня
Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
24 травня, 22:20
Ситуація на фронті 31 травня
Лінія фронту станом на 31 травня 2026. Зведення Генштабу
31 травня, 22:20
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Сьогодні, 06:24

Події в Україні

Ворог завдав удару по Запоріжжю, є загиблі
Ворог завдав удару по Запоріжжю, є загиблі
Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
Зеленський розповів про атаку дрона по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару
Окупаційна влада визнала влучний удар ЗСУ по Чонгару
Російський дрон атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
Російський дрон атакував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
У Запоріжжі російський дрон убив водія маршрутки
У Запоріжжі російський дрон убив водія маршрутки
Росія втрачає контроль на фронті – ISW
Росія втрачає контроль на фронті – ISW

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua