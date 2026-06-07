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У Запоріжжі російський дрон убив водія маршрутки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Запоріжжі російський дрон убив водія маршрутки
Окупанти завдали удару БпЛА по передмістю обласного центру
фото: ДСНС Запоріжжя

Російські окупанти продовжують цілеспрямоване полювання на цивільне населення прифронтових українських регіонів

У неділю, 7 червня, окупанти завдали підступного удару за допомогою ударного безпілотного літального апарату по передмістю обласного центру Запоріжжя. Внаслідок прямого влучання ворожого БпЛА зафіксовано чергову смерть мирного мешканця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворожий безпілотник атакував передмістя Запоріжжя. Ціллю для чергового терористичного акту загарбники обрали розворотне кільце та майданчик громадського транспорту.

За повідомленням рятувальників, унаслідок вибуху бойової частини дрона значних пошкоджень зазнав маршрутний мікроавтобус. На місце події за підвищеним викликом негайно виїхали чергові караули ДСНС, бригади швидкої медичної допомоги та екіпажі патрульної поліції.

Внаслідок вибуху шансів вижити у людини, яка перебувала в епіцентрі ураження, практично не було.

За попередньою інформацією ДСНС, на місці прильоту загинув 56-річний чоловік. Він працював водієм маршрутного мікроавтобуса і в момент атаки перебував біля свого транспортного засобу, який стояв на кінцевій зупинці в очікуванні наступного рейсу. Лише дивом у салоні авто на момент вибуху не було пасажирів, що дозволило уникнути ще більшої кількості жертв.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували наслідки влучання, убезпечивши понівечений мікроавтобус від можливого займання паливної системи.

На місці трагедії наразі продовжують у посиленому режимі працювати абсолютно всі екстрені служби міста й області.

Нагадаємо, вночі 7 червня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За інформацією Федорова, через атаку окупантів один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів.

Через деякий час росіяни у Запоріжжі знову пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа. На місце направлені екстрені служби.

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Теги: Запоріжжя війна безпілотник

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