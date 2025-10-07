Головна Країна Події в Україні
На місці вбивства Парубія встановлено меморіальну таблицю (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Меморіальну таблицю встановили на фасаді будинку № 48
фото: Високий замок

Над оформленням меморіальної таблиці працювали спільно з родиною Андрія Парубія

Сьогодні, 7 жовтня, на вулиці Єфремова у Львові відкрили меморіальну таблицю колишньому спікеру Ради Андрію Парубію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Високий замок».

Меморіальну таблицю встановили на фасаді будинку № 48 на вул. Академіка С. Єфремова – там, де сталося вбивство нардепа.

На заході були донька та батько Андрія Парубія, а також львівʼяни та духовенство.

фото: Високий замок
На місці вбивства Парубія встановлено меморіальну таблицю (фото, відео) фото 1
фото: Твоє місто

За даними видання «Твоє місто», над оформленням меморіальної таблиці працювали спільно з родиною Андрія Парубія. Таблиця виконана у стилі, розробленому міським департаментом архітектури, і її встановили до 40-го дня від загибелі політика та Героя України.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

До слова, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. Згодом слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. 

