Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
Чоловік, використовуючи інженерні навички, транслював ефір «Радіо Свобода»
фото з відкритих джерел

У Підмосков'ї спіцслужби знайшли радіоаматора, який влаштовував кустарне мовлення

У Підмосков'ї співробітники ФСБ вдерлися додому до радіоаматора, який влаштував кустарне мовлення заблокованого в Росії та визнаного «іноагентом» «Радіо Свобода». Про це повідомили росЗМІ з посиланням на УФСБ у Москві та Московській області.

«Громадянин Виготовив кустарним способом мовний радіопередавач і організував у місті Люберці періодичне радіомовлення контенту «Радіо Свобода», – йдеться у повідомленні відомства.

радиолюбитель.jpg (58 KB)

Спецслужби припинили діяльність радіоаматора. Стверджується, що його визнали винним в адміністративному правопорушенні за статтею «порушення вимог до використання радіочастотного спектру».

Як пишуть поінформовані джерела, проти чоловіка можуть порушити справу про «фейки» щодо російської армії.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті.

Як повідомлялося, за даними слідства, 2 квітня Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Владлену Татарському. Внаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Читайте також: 

Санкт-Петербург: невідомі підірвали пропагандиста Владлена Татарського

Теги: пропагандист радіо Свобода вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація в Бахмуті та Центр розслідування злочинів РФ: головне за ніч
Ситуація в Бахмуті та Центр розслідування злочинів РФ: головне за ніч
5 березня, 07:03
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
6 березня, 07:11
На Київщині працювала ППО (оновлено)
На Київщині працювала ППО (оновлено)
9 березня, 03:59
У Маріуполі пролунало понад 20 вибухів
У Маріуполі пролунало понад 20 вибухів
10 березня, 17:23
Причини вибуху поки що невідомі
У Ростовській області пролунав потужний вибух
25 березня, 20:51
Путін обвинуватив США у вибухах на «Північних потоках»
Путін обвинуватив США у вибухах на «Північних потоках»
25 березня, 22:18
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
Вчора, 22:08
У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського
У мережі з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією пропагандиста Татарського
Вчора, 22:56
Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку
Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову
Сьогодні, 19:54

Соціум

Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову
Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову
Дональд Трамп постане перед судом: у чому звинувачують експрезидента США
Дональд Трамп постане перед судом: у чому звинувачують експрезидента США
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
Росія хоче відкрити другий фронт? Головний розвідник Путіна зробив тривожну заяву
Росія хоче відкрити другий фронт? Головний розвідник Путіна зробив тривожну заяву
Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери»
Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
90K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
72K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
38K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
29K
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН
26K
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту