Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
У Підмосков'ї спіцслужби знайшли радіоаматора, який влаштовував кустарне мовлення
У Підмосков'ї співробітники ФСБ вдерлися додому до радіоаматора, який влаштував кустарне мовлення заблокованого в Росії та визнаного «іноагентом» «Радіо Свобода». Про це повідомили росЗМІ з посиланням на УФСБ у Москві та Московській області.
«Громадянин Виготовив кустарним способом мовний радіопередавач і організував у місті Люберці періодичне радіомовлення контенту «Радіо Свобода», – йдеться у повідомленні відомства.
Спецслужби припинили діяльність радіоаматора. Стверджується, що його визнали винним в адміністративному правопорушенні за статтею «порушення вимог до використання радіочастотного спектру».
Як пишуть поінформовані джерела, проти чоловіка можуть порушити справу про «фейки» щодо російської армії.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті.
Як повідомлялося, за даними слідства, 2 квітня Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Владлену Татарському. Внаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.
Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.
Коментарі — 0