Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем

У Підмосков'ї спіцслужби знайшли радіоаматора, який влаштовував кустарне мовлення

У Підмосков'ї співробітники ФСБ вдерлися додому до радіоаматора, який влаштував кустарне мовлення заблокованого в Росії та визнаного «іноагентом» «Радіо Свобода». Про це повідомили росЗМІ з посиланням на УФСБ у Москві та Московській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Громадянин Виготовив кустарним способом мовний радіопередавач і організував у місті Люберці періодичне радіомовлення контенту «Радіо Свобода», – йдеться у повідомленні відомства.

Спецслужби припинили діяльність радіоаматора. Стверджується, що його визнали винним в адміністративному правопорушенні за статтею «порушення вимог до використання радіочастотного спектру».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пишуть поінформовані джерела, проти чоловіка можуть порушити справу про «фейки» щодо російської армії.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлєна Татарського Дар'ю Трепову. Їй було висунуто звинувачення у терористичному акті.

Як повідомлялося, за даними слідства, 2 квітня Трепова принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Владлену Татарському. Внаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.