У Миколаєві пролунали вибухи

Офіційної інформації про «прильоти» наразі немає

Сьогодні вранці, 9 листопада, у Миколаєві було чути звуки вибухів. Після чого у місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибухів над містом спостерігається дим.

Офіційної інформації про «прильоти» зараз немає.

Раніше повідомлялося, що РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.