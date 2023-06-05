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Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
У Росії по радіо прозвучало звернення Путіна про контрнаступ ЗСУ
фото з відкритих джерел

У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії

Сьогодні, 5 червня у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито,  закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію. Місцева влада та Кремль згодом заявили, що це рейкове звернення, пише телеграм-канал «Медуза».  

«Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою і за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і Збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора.

На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили Російської Федерації», – йдеться у зверненні Путіна.

У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав звернення фейком і заявив, що наразі контроль над ефіром відновлено. Влада регіонів вважає, що звернення мало на меті посіяти паніку.

Раніше повідомлялося, що у Криму в ефіри телеканалів потрапив ролик про контрнаступ ЗСУ.

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Теги: прикордонники війна путін воєнний стан влада Дмитро Пєсков росіяни мобілізація радіо

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