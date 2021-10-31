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    Вибори мера Харкова: громадяни не квапляться голосувати (оновлені дані)

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    Явка на виборах міського голови у Харкові становить 22,7% - Вибори мера Харкова: громадяни не квапляться голосувати (оновлені дані)
    Явка на виборах міського голови у Харкові становить 22,7%
    фото Суспільне

    На посаду мера міста претендують десять кандидатів

    Явка на позачергових виборах Харківського міського голови становить 22,7%. Про це повідомила координаторка Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська на сторінці у Facebook.

    «Явка на виборах міського голови у Харкові станом на 16:00 становить 22,7% (похибка 0.9%). Дані зібрані безпосередньо спостерігачами Громадянська мережа Опора на дільницях, а не в ТВК», – зазначається у повідомленні.

    На посаду мера міста претендують десять кандидатів. Кандидатами на посаду Харківського міського голови зареєстровані самовисуванці Костянтин Немічев, Дмитро Маринін, Михайло Добкін, Аліна Мустафаєва, Денис Ярославський, Сергій Ряполов, Віктор Величков, представник «Партії Шарія» Володимир Плетньов, представник «Блоку Кернеса» Ігор Терехов, представник «Європейської Солідарності» Олександр Скорик.

    До слова, явка виборців на довиборах до Верховної Ради в окрузі №197 на Черкащині становить – 20,8%, а на №184 на Херсонщині станом на 16.00 проголосувало 17,6% виборців, похибка становить 2,2%.

    Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

    Як повідомлялося, спостерігачі Громадянської мережі «Опора» зафіксували порушення виборчого законодавства на окрузі №184, що на Херсонщині. Тут відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради України.

    Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

    Нагадаємо, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

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    Теги: Харків вибори поліція Ольга Айвазовська
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    Вибори мера Харкова: громадяни не квапляться голосувати (оновлені дані)