У Польщі впала українська ракета? Банкова відреагувала

Подоляк: «За війну в Україні відповідає лише Росія»

За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн відповідає Росія. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари – також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише Росія», – йдеться у дописі.

Подоляк зазначив, що союзникам не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення.

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«Час Європі закрити небо над Україною. Заради своєї безпеки також», – додав Подоляк.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

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Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі.