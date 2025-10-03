Головна Країна Події в Україні
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
фото: Олександр Дедюхін

Полтава у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару

Унаслідок масованого російського удару по Полтаві, який відбувся у ніч на п'ятницю, 3 жовтня, був пошкоджений Свято-Миколаївський храм Православної Церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на настоятеля храму Олександра Дедюхіна.

Внаслідок нічної атаки у приміщенні храму вибило половину вікон. На щастя, інформації про постраждалих немає. Настоятель храму зазначив, що попри руйнування, парафіяни не втрачають оптимізму: «Продовжуємо радіти в Ісусі Христі. Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою», – додав отець Олександр Дедюхін.

У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку фото 1
фото: Олександр Дедюхін
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку фото 2
фото: Олександр Дедюхін

Атака на храм сталася на тлі загального комбінованого удару по Полтавській області, який також спричинив пошкодження енергетичної інфраструктури та промислових підприємств.

Нагадаємо, Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На щастя, жоден співробітник ДСНС не постраждав.

