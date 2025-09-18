Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 19 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

19 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта. Це свято присвячене їхній вірі та стійкості, проявленій під час жорстоких гонінь на християн.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

19 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта, які постраждали за свою віру в IV столітті. Згідно з переказами, Трохим і Савватій відмовилися брати участь у язичницьких святах. За це їх схопили, піддали жорстоким тортурам і кинули до в'язниці, де Трохим помер від мук. Савватій був обезголовлений.

Пізніше інший християнин, Доримедонт, таємно поховав тіла мучеників. Коли про це дізналися, його також схопили і, попри всі катування, він не відрікся від Христа. Зрештою, Доримедонта теж стратили. За свою відданість та мужність всі троє були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики, Трохиме, Савватію та Доримедонте! До вас ми звертаємося з молитвою та благанням. Ви, що прийняли муки за віру в Христа, моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих та невидимих. Зміцніть нас у вірі, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: