Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 19 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

19 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта. Це свято присвячене їхній вірі та стійкості, проявленій під час жорстоких гонінь на християн.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

19 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доримедонта, які постраждали за свою віру в IV столітті. Згідно з переказами, Трохим і Савватій відмовилися брати участь у язичницьких святах. За це їх схопили, піддали жорстоким тортурам і кинули до в'язниці, де Трохим помер від мук. Савватій був обезголовлений.

Пізніше інший християнин, Доримедонт, таємно поховав тіла мучеників. Коли про це дізналися, його також схопили і, попри всі катування, він не відрікся від Христа. Зрештою, Доримедонта теж стратили. За свою відданість та мужність всі троє були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики, Трохиме, Савватію та Доримедонте! До вас ми звертаємося з молитвою та благанням. Ви, що прийняли муки за віру в Христа, моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих та невидимих. Зміцніть нас у вірі, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня йде дощ – осінь буде теплою.
  • Якщо почули грім – до теплої осені, але холодної зими.
  • Якщо багато горобини – буде морозно.
  • Якщо птахи низько літають – до негоди.
  • Якщо на вулиці багато павутиння – до теплої осені.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В День рятівника вітають працівників ДСНС, а також тих, хто стоїть на варті цивільного захисту
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
18 серпня, 22:00
Володимир Зеленський: І хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, сьогодні почує ці слова
«Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!»: звернення президента
23 серпня, 10:52
Яке релігійне свято відзначається 26 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 26 серпня: традиції та молитви
25 серпня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
4 вересня, 22:15
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2025: традиції та молитва
11 вересня, 22:00
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 вересня, 00:00
День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України відзначають сьогодні
В Україні з'явилося нове державне свято
12 вересня, 15:21

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва
Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» пояснив, чому окупований Донбас лишився без води
Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» пояснив, чому окупований Донбас лишився без води
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
Видавництво «Човен» скасувало презентацію книги через шквал «расистських коментарів»
Видавництво «Човен» скасувало презентацію книги через шквал «расистських коментарів»
Провів на війні дев’ять років майже безперервно. Згадаймо Андрія Луканюка
Провів на війні дев’ять років майже безперервно. Згадаймо Андрія Луканюка
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua