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У Полтаві пролунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві було декілька вибухів
фото ілюстративне

У Полтаві було чути 2 потужні вибухи

У Полтавській громаді в ніч на 11 серпня було чутно серію вибухів. О 00:27 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.  Перші вибухи пролунали близько 00:32, після чого було зафіксовано ще кілька повторних вибухів. На момент вибухів у регіоні була оголошена повітряна тривога. Загалом зафіксовано 2 потужні вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів та можливі наслідки немає. Мешканців закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, нічна атака на Полтаву: яка зараз ситуація в місті.

Теги: Полтава тривога

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