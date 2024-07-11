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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Російські ракети із західними компонентами: чому це не сенсація

glavcom.ua
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Чому у російських ракетах знаходять західні компоненти?
фото: depositphotos.com

Росія за гроші через посередників купляє чіпи, які потім вставляє у свої ракети

Майже після кожного прильоту ракет починають писати, що там знайшли західні компоненти.

І це подається чи як сенсація, чи як зрада, бо Захід наче підтримує Росію. Це ж нонсенс.

Чому там знаходять західні компоненти? Ну бо російських компонент просто не існує. Якщо ви розберете російське авто, то там будуть західні компоненти. Якщо ви розберете будь-яку техніку, на якій буде штамп «виготовлено в Росії», то там будуть західні компоненти.

Бо російських тупо не існує. З російського у Росії тільки нафта і газ. Які вони і міняють на все це.

Чи означає, що західні держави однаково підтримують Україну і Росію. Да ні, це нонсенс. Захід підтримує Україну. А Росія за гроші через посередників купляє чіпи, які потім вставляє у свої ракети. Відчуйте різницю.

Чи є десь рішення західного уряду «продати Росії компоненти для ракет»? Да ні ж. Просто одна фірма посередник з Хорватії, купляє звичайний товар, де є ці чіпи, а вони є скрізь, чи самі ці чіпи, і продає фірмі з Дубая, яка продає фірмі з Таїланду, а потім це все завозиться якоюсь фсбшною конторою у Росії.

Чи можна це зупинити? Ні. Бо це масовий величезний ринок. Ви не відслідкуєте цього у жодному разі. Постфактум, так. Але попередити такі угоди просто неможливо.

Чи означає це, що санкції не працюють? Ні. Це означає просто, що ідеальних санкцій не існує. Як і не існує ідеального світу. І у нашому світі є жадібність окремих підприємців, є корисні ідіоти Кремля і є Туреччина і Китай, через які у Росію ганяють паралельний імпорт.

І досить вже ставати одним із кремлівських корисних ідіотів і сіяти в Україні ненависть до Заходу, завдяки якому ми тримаємось, чиїми грошима платимо пенсію і чиєю зброєю воюємо.

І так, у будь-якій новій ракеті, що рано чи пізно прорве нашу ППО будуть західні чіпи. І досить робити з цього новини…

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Джерело
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Теги: росія Україна війна ракета санкції США

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