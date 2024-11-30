«Орєшнік» заправляють мікстурой «бояришник»?

«Ніякого запуску у серію «Орєшника» нема і бути не може — він ще не пройшов льотні випробування, як недоімперія проводить, використовуючи Україну як полігон»

28.11.2024 року навіжений недофюрер виступив на засіданні ОДКБ з черговими лякалками України і світу «Орєшником».

Начебто «Орєшників» в нього, як горіхів на базарі, вже серійно випускаються. І Путін буде бити по центрам прийняття рішень у Києві.

Від самого початку війни чуємо ці погрози, і лише декілька разів уламки ракет падали біля Верховної Ради. А ще «Орєшник» цей такий потужний, що у місті падіння боєголовки температура досягає 4 тисяч градусів, і все навколо розпадається на молекули. І по руйнівній силі це теж саме, що ядерна зброя.

Всім лежати і боятися...

Насправді, недоук Путін переповів те, що зміг запам’ятати з того, що йому втюхали помічники про принципи кінетичної зброї. Теоретичні принципи, підкреслюю!

Дійсно, якщо метеорит падає на землю з космічної швидкістю, і він достатньо великий, щоб не згоріти повністю у атмосфері, то при ударі о поверхню звільниться така величезна енергія, що руйнування можна порівняти з використанням ЯЗ. Тунгуський метеорит тому прикладом, хоча до землі він не долетів, потужно вибухнув у повітрі над тайгою, поваливши десятки тисяч дерев.

Але для великих руйнувань при зіткненні з землею боєголовка повинна мати швидкість десь 50 швидкостей звуку. Хоча б 30, інакше енергії буде недостатньо. Боєголовки «Орєшника» падали на Південмаш у Дніпрі зі швидкістю 10-12 швидкостей звуку. Тому катастрофічних руйнувань там не було, ніякого вибуху та розпадання на молекули теж, хоча ці боєголовки зайшли у ґрунт дуже глибоко.

Ніякого запуску у серію «Орєшника» нема і бути не може — він ще не пройшов льотні випробування, як недоімперія проводить, використовуючи Україну як полігон — чистий воєнний злочин. У Росії, швидше за все, є три-чотири таких ракети у різних стадіях завершеності, бо тільки так можна враховувати результати випробувань і доопрацювати конструкцію.

«Старшип» від Спейс Х Ілона Маска потенційно міг би стати основою для розробки справжньої жахливої кінетичної зброї — бо він достатньо великий і потужний. Маленький «Орєшник» — навряд чи. Ну, або у Путіна депутати Держдуми дійсно скасували всі закони Ньютона і вийшли у паралельний простір без застосування прискорювача «Бояришник».

До речі, орєшник, бояришник, нові фізичні принципи... З одного семантичного ряду.

На жаль, декілька ударів «Орєшником» по Україні можливі. Постраждалі і руйнуванні можливі. Але вони не будуть принципово відрізнятися від наслідків ударів іншими ракетами, якими нас постійно атакує ворог.