«У росіян буде паніка»: Міноборони зробило прогноз щодо контрнаступу

Ключовим моментом у підготовці контрнаступу стало утримання позицій у Бахмуті

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що росіяни будуть у паніці, коли розпочнеться український контрнаступ. Таку думку військовий висловив під час того інтервʼю виданню The Independent.

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Він зазначив, що наразі не має значення, де і коли Україна почне свій контрнаступ.

«Коли це станеться, Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що (їхня) пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті. Я не здивуюся, якщо одного дня, можливо, цього або наступного місяця, ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії, економіки», – сказав Гаврилов.

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Він зазначив, що ключовим моментом у підготовці контрнаступу стало утримання позицій у Бахмуті. Утримуючи позиції, українці показали, що російська «військова машина» уже не має тієї потужності, яка була на початку війни.

«Бахмут продемонстрував не лише нам в Україні, але й ворогу, що для Росії немає військового рішення у цій війні; навіть гірше, наприкінці цієї війни на Росію чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом», – заявив він.

Гаврилов зазначив, що ситуація на місцях може почати розвиватися дуже стрімко після багатьох місяців виснажливої війни.

«Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб закінчити війну якомога швидше… Я б дуже хотів, щоб 2023 рік став роком перемоги», – підкреслив він.

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Нагадаємо, Росія намагається накопичити певний запас ракет для того, аби зірвати український контрнаступ.

Крім того, російські окупаційні війська використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що міноборони РФ розсекретило інформацію про те, скільки платять за вбивство українців.