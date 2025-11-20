У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

Рятувальники розібрали понад 700 кв. м завалів

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по будинку у Тернополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До рятувальної операції залучені загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки – розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб. м зруйнованих конструкцій. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – загинули 26 людей, серед яких є троє дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них - 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб –… pic.twitter.com/rKmbxbW3L4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2025

«Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали. Під завалами будинку, куди влучила російська ракетами, можуть перебувати більше ніж 20 людей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).