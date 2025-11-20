Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару
У межах рятувальної операції працюють понад 230 надзвичайників
фото: ДСНС

Рятувальники розібрали понад 700 кв. м завалів

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по будинку у Тернополі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

До рятувальної операції залучені загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки – розібрано понад 700 кв. м завалів, вивезено 230 куб. м зруйнованих конструкцій. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – загинули 26 людей, серед яких є троє дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

«Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали. Під завалами будинку, куди влучила російська ракетами, можуть перебувати більше ніж 20 людей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).

Читайте також:

Теги: ДСНС Тернопіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
19 листопада, 17:23
Російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія
Ракетний удар по Балаклії: кількість постраждалих зросла
17 листопада, 08:34
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Від ДСНС залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальника
РФ атакувала енергооб’єкти на Одещині: постраждала людина (фото, відео)
11 листопада, 08:30
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
11 листопада, 06:34
Було евакуйовано 40 людей
В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція, є постраждалі (фото)
6 листопада, 16:29
Загиблих і постраждалих немає
У Дніпрі спалахнуло цивільне підприємство внаслідок атаки РФ (фото)
31 жовтня, 08:43
Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки.
Атака на Суми: понад 10 поранених, серед них – діти (фото)
31 жовтня, 07:40
Пожежа у будинку у Києві
У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ
26 жовтня, 07:35

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua