Президент анонсував Ставку щодо захисту Запоріжжя

Глава держави підбив підсумки візиту в Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нової Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання обговорюватиметься питання захисту Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення українського лідера.

Зеленський зазначив, що весь день був у Запорізькій області, відвідавши низку позицій бойових бригад. Зокрема, він побував на позиціях 65-ї ОМБр на Оріхівському напрямку та 128-ї ОГШБр, яка захищає Степногірськ.

За підсумками поїздки президент повідомив, що було детальне обговорення того, що потрібно на Запорізькому напрямку. Напрямок один з найважливіших. «Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях», – наголосив він.

Зеленський додав, що детально обговорив ситуацію в Запорізькій області також з керівником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Обговорити проблеми в місті та області, окремо – про підтримку для Запоріжжя, як для людей, так і для підприємств.

«І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок», – додав глава держави.

Нагадаємо, на Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу веде оборону на оріхівському напрямку, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами. Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі.

До слова, Глава держави поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень на Запорізькому напрямку й зараз відновлюються та проходять реабілітацію. Президент відзначив їх державними нагородами.