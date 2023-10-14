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Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)
Вибухи пролунали над морем біля берегів РФ
фото: скріншот із відео

Частина росіян залишилася без світла

У суботу, 14 жовтня, близько 7 години ранку у районі російського курортного міста Сочі прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Вибухи лунали над море у районі Сочі та Адлера.

За словами місцевих мешканців, в Адлері пролунало 5-6 вибухів, у деяких будинках в окрузі вимкнулося світло.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео) фото 1

Міноборони країни-агресорки повідомило, що засоби ППО нібито знищили два українські безпілотники над Чорним морем біля Краснодарського краю.

Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео) фото 2

Нагадаємо, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.

Теги: вибух росія безпілотник

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