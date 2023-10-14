Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)
Частина росіян залишилася без світла
У суботу, 14 жовтня, близько 7 години ранку у районі російського курортного міста Сочі прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Вибухи лунали над море у районі Сочі та Адлера.
За словами місцевих мешканців, в Адлері пролунало 5-6 вибухів, у деяких будинках в окрузі вимкнулося світло.
Інформації щодо постраждалих не надходило.
Міноборони країни-агресорки повідомило, що засоби ППО нібито знищили два українські безпілотники над Чорним морем біля Краснодарського краю.
Нагадаємо, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.
Коментарі — 0