Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)

Частина росіян залишилася без світла

У суботу, 14 жовтня, близько 7 години ранку у районі російського курортного міста Сочі прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи лунали над море у районі Сочі та Адлера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами місцевих мешканців, в Адлері пролунало 5-6 вибухів, у деяких будинках в окрузі вимкнулося світло.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Міноборони країни-агресорки повідомило, що засоби ППО нібито знищили два українські безпілотники над Чорним морем біля Краснодарського краю.

Нагадаємо, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.