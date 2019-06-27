  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)

    • Розсилка
    Загиблому було близько 45-47 років - У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    Загиблому було близько 45-47 років
    Фото: Інформатор

    Чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці неподалік переходу

    У ніч на четвер, 27 червня, на Дарницькому шосе в Києві водій Honda на смерть збив пішохода.

    Трагедія сталася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Попередньо, пішохід намагався перебігти магістраль в недозволеному місці. Зазначимо, що на даній ділянці перейти дорогу можна тільки по надземному переходу.

    Дана ділянка дороги погано освітлена, тому ДТП там трапляються часто. Водій Honda рухався по середній смузі, коли пішохід вибіг на дорогу. Імовірно, автомобіль загальмував надто пізно, скоївши наїзд на чоловіка.

    Читайте також

    За даними поліції, загиблому було близько 45-47 років. Від отриманих травм він помер на місці події.

    У Honda розбилося на дрібні шматочки лобове скло з боку водія і відпало колесо. Сам водій не постраждав, однак перебував у шоковому стані.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

    На місці події працювали карета швидкої допомоги, наряд патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 20 червня на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив двох жінок, після чого водій авто намагався втекти.

    Читайте також
    ДТП Київ дороги смерть автомобіль поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ