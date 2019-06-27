У Києві автомобіль на смерть збив пішохода, що перебігав магістраль (фото, відео)



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Загиблому було близько 45-47 років Фото: Інформатор

Чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці неподалік переходу

У ніч на четвер, 27 червня, на Дарницькому шосе в Києві водій Honda на смерть збив пішохода.

Трагедія сталася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, пішохід намагався перебігти магістраль в недозволеному місці. Зазначимо, що на даній ділянці перейти дорогу можна тільки по надземному переходу.

Дана ділянка дороги погано освітлена, тому ДТП там трапляються часто. Водій Honda рухався по середній смузі, коли пішохід вибіг на дорогу. Імовірно, автомобіль загальмував надто пізно, скоївши наїзд на чоловіка.

За даними поліції, загиблому було близько 45-47 років. Від отриманих травм він помер на місці події.

У Honda розбилося на дрібні шматочки лобове скло з боку водія і відпало колесо. Сам водій не постраждав, однак перебував у шоковому стані.

Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

На місці події працювали карета швидкої допомоги, наряд патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 20 червня на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив двох жінок, після чого водій авто намагався втекти.