Захищав Бахмут, виконував бойові завдання на Харківщині. Згадаймо Григорія Лапчака
У травні 2023 року захисник України був поранений, проте після недовгого лікування повернувся на передову
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Григорія Лапчака.
12 жовтня 2023 року на Куп’янському напрямку Харківщини у бою з ворогом смертельне вогнепальне поранення отримав молодший сержант Григорій Лапчак, позивний Тракторист. Про це повідомляє Івано-Франківська селищна рада Львівської області.
Григорій Михайлович народився 24 лютого 1970 року у селі Середкевичі Львівської області. Навчався у місцевій школі, згодом здобув фах автокранівника в Угнівському аграрно-будівельному ліцеї. Проходив строкову військову службу в Казахстані. У цивільному житті працював водієм спецтехніки.
З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, вступив до лав добровольців. Воював у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони.
Спочатку був командиром відділення, а потім – водієм-кулеметником. Захищав Бахмут на Донеччині, згодом виконував бойові завдання на Харківщині.
У травні 2023 року був поранений, проте після недовгого лікування повернувся на передову.
За службу Григорія Лапчака було нагороджено медалями «За вірну службу» III ступеня та «Ветеран війни», а також грамотами й подяками командування.
«Хороший сім’янин, люблячий чоловік, батько й дідусь. Відповідальний та надійний побратим. Дбайливий тато. Життєрадісна і цілеспрямована людина. Назавжди залишився в наших серцях та пам'яті!», – сказав його син Руслан.
Життя захисника України обірвалося 12 жовтня 2023 року на Куп’янському напрямку Харківщини. У бою з ворогом Григорій Лапчак отримав смертельне вогнепальне поранення.
Поховали захисника в селі Бірки на Львівщині, де він жив із родиною.
У Григорія залишилися дружина Галина, сини Руслан і Василь, невістки Зоряна і Тетяна, онуки Остап і Богдан.
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