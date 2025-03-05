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Захищав Бахмут, виконував бойові завдання на Харківщині. Згадаймо Григорія Лапчака

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захищав Бахмут, виконував бойові завдання на Харківщині. Згадаймо Григорія Лапчака
За службу Григорія Лапчака було нагороджено медалями «За вірну службу» III ступеня та «Ветеран війни»
колаж: glavcom.ua

У травні 2023 року захисник України був поранений, проте після недовгого лікування повернувся на передову

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Григорія Лапчака. 

12 жовтня 2023 року на Куп’янському напрямку Харківщини у бою з ворогом смертельне вогнепальне поранення отримав молодший сержант Григорій Лапчак, позивний Тракторист. Про це повідомляє Івано-Франківська селищна рада Львівської області.

Григорій Михайлович народився 24 лютого 1970 року у селі Середкевичі Львівської області. Навчався у місцевій школі, згодом здобув фах автокранівника в Угнівському аграрно-будівельному ліцеї. Проходив строкову військову службу в Казахстані. У цивільному житті працював водієм спецтехніки.

З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, вступив до лав добровольців. Воював у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони.

З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, Григорій Лапчак вступив до лав добровольців
З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, Григорій Лапчак вступив до лав добровольців
фото: Івано-Франківська селищна рада/Facebook

Спочатку був командиром відділення, а потім – водієм-кулеметником. Захищав Бахмут на Донеччині, згодом виконував бойові завдання на Харківщині.

У травні 2023 року був поранений, проте після недовгого лікування повернувся на передову.

За службу Григорія Лапчака було нагороджено медалями «За вірну службу» III ступеня та «Ветеран війни», а також грамотами й подяками командування.

«Хороший сім’янин, люблячий чоловік, батько й дідусь. Відповідальний та надійний побратим. Дбайливий тато. Життєрадісна і цілеспрямована людина. Назавжди залишився в наших серцях та пам'яті!», – сказав його син Руслан.

Життя захисника України обірвалося 12 жовтня 2023 року на Куп’янському напрямку Харківщини. У бою з ворогом Григорій Лапчак отримав смертельне вогнепальне поранення.

Поховали захисника в селі Бірки на Львівщині, де він жив із родиною.

У Григорія залишилися дружина Галина, сини Руслан і Василь, невістки Зоряна і Тетяна, онуки Остап і Богдан.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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