Захищав Бахмут, виконував бойові завдання на Харківщині. Згадаймо Григорія Лапчака

За службу Григорія Лапчака було нагороджено медалями «За вірну службу» III ступеня та «Ветеран війни»

У травні 2023 року захисник України був поранений, проте після недовгого лікування повернувся на передову

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Григорія Лапчака.

12 жовтня 2023 року на Куп’янському напрямку Харківщини у бою з ворогом смертельне вогнепальне поранення отримав молодший сержант Григорій Лапчак, позивний Тракторист. Про це повідомляє Івано-Франківська селищна рада Львівської області.

Григорій Михайлович народився 24 лютого 1970 року у селі Середкевичі Львівської області. Навчався у місцевій школі, згодом здобув фах автокранівника в Угнівському аграрно-будівельному ліцеї. Проходив строкову військову службу в Казахстані. У цивільному житті працював водієм спецтехніки.

З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, вступив до лав добровольців. Воював у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони.

З початком повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, Григорій Лапчак вступив до лав добровольців фото: Івано-Франківська селищна рада/Facebook

Спочатку був командиром відділення, а потім – водієм-кулеметником. Захищав Бахмут на Донеччині, згодом виконував бойові завдання на Харківщині.

У травні 2023 року був поранений, проте після недовгого лікування повернувся на передову.

За службу Григорія Лапчака було нагороджено медалями «За вірну службу» III ступеня та «Ветеран війни», а також грамотами й подяками командування.

«Хороший сім’янин, люблячий чоловік, батько й дідусь. Відповідальний та надійний побратим. Дбайливий тато. Життєрадісна і цілеспрямована людина. Назавжди залишився в наших серцях та пам'яті!», – сказав його син Руслан.

Життя захисника України обірвалося 12 жовтня 2023 року на Куп’янському напрямку Харківщини. У бою з ворогом Григорій Лапчак отримав смертельне вогнепальне поранення.

Поховали захисника в селі Бірки на Львівщині, де він жив із родиною.

У Григорія залишилися дружина Галина, сини Руслан і Василь, невістки Зоряна і Тетяна, онуки Остап і Богдан.

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